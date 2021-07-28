由於全球對智慧手機、汽車、電腦與家電用品的晶片需求暢旺，也讓馬來西亞6月出口寫下連10個月都是向上成長佳績。

28日，根據大馬政府官方數據，6月對美國的出口年增32%。同時，馬幣金額129.1億令吉，約30.5億美元也創下新高紀錄。

報告指出，主要拜工業製成品出口數量增加所賜，特別是橡膠類、電子與電氣產品、零組件、機械設備、以及化學產品等。

至於對中國大陸的出口也年增18.5%至175.6億令吉，且連續第8個月都是雙位數在成長。

再加上全球對石油與橡膠製品強勁需求，使得大馬6月總出口大增27.2%至1,054.7億令吉。而市場普遍預估值為增加9%，進口也同步增14.6%，貿易順差則為198億令吉。

至於真正的經濟數據，大馬6月份進口年增32.1%至832.3億令吉。貿易順差方面為222.4億令吉，較5月的137.4億令吉要多成長62%。

第二季期間，大馬出口增44%至3,033.7億令吉，進口也增33.3%至2,470.2億令吉，進出口雙值均創單季新高。同時，貿易順差達563.5億令吉。

至於2021上半年，出口增30.2%至5,855.6億令吉，進口增21.1%至4,705.3億令吉，也是有史以來進出口數字最高的半年。另外，貿易順差年增高達87.7%至1,150.4億令吉。