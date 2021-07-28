前立委顏寬恒27日到鎮瀾宮。(取自顏寬恒臉書)

防疫警戒於昨(27)日降級至第二級，全台除了雙北及宜蘭，其餘縣市有條件開放內用，而民眾除了飲食之外，外出仍要全程戴口罩，並落實實聯制登記、保持安全的社交距離。前立委顏寬恒昨也曝光降級後第一天的行程，就是到鎮瀾宮，並向媽祖祈求續庇佑我土我民、願疫情早日平息等心願。

顏寬恒昨在臉書透露，自從台灣三級封鎖以來，已經有很多天沒辦法到鎮瀾宮跟媽祖婆見面了，因此在解除封鎖的第一天，一早就到鎮瀾宮獻上一束香，「願媽祖婆繼續庇佑我土我民，願疫情早日平息，願經濟早日恢復正常，願大家可以獲得原來正常生活的小小幸福。」

顏寬恒指出，抬頭看著媽祖婆的神尊依舊慈祥的面孔，他相信只要人民團結，一切的痛苦都會過去的，更相信大家一定會度過這次疫情的。此篇貼文也吸引近一萬名網友按讚，不少人留言寫下，「台灣加油！大家加油！會越來越好的」、「求媽祖保佑大家平安健康度過疫情」、「謝謝寬恒說出了大家的心聲！祝福大家平安」。

另外，指揮中心昨指出，目前新增本土病例仍以雙北為多，且存有零星感染源待釐清個案及群聚事件，顯示社區存有隱性傳播鏈，另目前除雙北外，各縣市疫情均調降為中或低等級，請雙北市持續就疫情防疫作為加強疫調與匡列作業。