金門縣水試所昨於翟山近海投放體內植入晶片條碼的標識鱟128尾，將透過再捕獲方式調查移動路徑、棲息地及評估鱟的族群數量。（金門縣水試所提供）

在4億年前就出現，有「灘地上的活化石」之稱的鱟，是金門特有的海洋生物，但在人為干擾和棲地破壞下，族群數量已逐年減少。金門縣水試所昨於翟山近海投放體內植入晶片條碼的標識鱟128尾，將透過再捕獲方式調查移動路徑、棲息地及評估鱟的族群數量。

縣水試所說明，這批放流的三棘鱟成鱟，劍尾部位施打標式顏色為「藍色及綠色」的熱縮膜標籤，如漁民捕獲請通知水試所（電話：082-326408），協助了解放流成年鱟的生長情形及洄游範圍。

該所表示，包含去年放流另一批劍尾部位施打標式顏色為「藍色及黃色」塑膠標籤的成年鱟在內，若有捕獲也可通報，希望藉由這些資訊的蒐集，有助於未來科學化放流的發展、以提高放流的效益。水試所將以優惠價格收購，後續用於繁殖鱟苗及推廣環境教育。

鱟為金門特有最大型底棲性甲殼類動物，也是地區發展生態旅遊要角之一，被視為生態環境良好的重要指標。該所為豐富其資源量，並彌補自然生產力不足，連年進行稚鱟繁殖放流、成鱟保育，以及潮間帶稚鱟分佈與族群量調查。