台北市疫情自5月中旬爆發，路上人車少得宛若空城，駕駛出現車速過快現象，北市警局交通警察大隊統計5月15日至7月20日超速案，意外發現取締件數高達9萬7150件，較去年同期增加2萬9110件，更有民眾在限速80公里的路段，一口氣開到176公里，令不少民眾咋舌。

過往車速過快情形集中於晚間0到6時，但今年適逢疫情侵擾，雙北率先進入三級警戒，路上車流一夕間驟降，駕駛人對車輛間距與自由度有較高掌握，一不小心就油門「催落」，導致超速案件數飆升，超速時段也相較疫情前更為平均。

據統計，5月15日至7月20日間，超速違規取締案高達9萬7150件，相較去年同期多出2萬9110件，其中有88件為嚴重超速，較去同期的50件增加許多。交大執法組長黃孝勳說，有民眾在速限50公里處開到151公里；另測到的最高時速為176公里，但當地速限僅80公里。

黃指出，經調閱固定測速照相桿資訊，舉發第一名路段為環河北路三段、葫蘆街（往北），件數多達1萬7249件，第二為水源快速道路（往南）則以1萬7141件緊追在後，第三則為仰德大道二段29巷（往下山方向），共計舉發1萬2675件。

交大指出，「速度管理」與防制交通事故習習相關，常見的肇事原因如「未注意車前狀態」、「超速失控」等皆與車輛「速度」有關，尤其超過速限60公里以上，更屬危險駕車，嚴重危害交通安全，不過幸好疫情間的超速案都未遭成重大事故。

「千萬別有僥倖心態！」黃呼籲，超速會讓駕駛的反應時間變短及煞車距離變長，當前車緊急煞車時，同車道後車如超速行駛，則極易發生事故，民眾務必遵守速限行駛，注意車前狀況，行駛至路口減速慢行，發生狀況時才能有更多反應時間採取措施，以防止交通事故發生。

據道路交通管理處罰條例規定，超速60公里以上可處6000元至2.4萬罰鍰，並當場禁止駕駛及吊扣汽車牌照6個月；若因而肇事者，將吊銷其駕照。另，若2輛以上汽車共同超速60公里以上，或在道路上競技者，可處3萬元至9萬元罰鍰，並當場禁止行駛及吊銷駕照。