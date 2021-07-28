東京奧運棒球28日在福島開打，開幕戰由地主日本隊迎戰多明尼加，日本靠著坂本勇人的再見安打，以4比3逆轉多明尼加，奪下小組賽首勝。

日本首戰推出效力歐力士隊的山本由伸先發，多明尼加則是梅塞迪斯（Christopher Mercedes）掛帥，此役上演投手戰，日本隊只在首局靠吉田正尚敲出安打，之後都未能從梅塞迪斯手中敲安，僅靠著3次保送上壘。

前6局打完雙方都沒能攻下分數，7局上日本換上第2任投手青柳晃洋，但他一上場就被敲安，2出局後被瓦勒里歐（Charlie Valerio）敲出帶有2分打點的二壘安打，打破0比0僵局，多明尼加先馳得點，取得2比0領先。

不過日本隊在下個半局立刻有所回應，淺村榮斗、柳田悠岐接連敲安，日本隊無人出局攻佔二、三壘，也迫使多明尼加換投，換上卡斯提歐（Luis Castillo），最後僅靠著村上宗隆一壘滾地球追回1分，7局打完日本以1比2落後。

9局上多明尼加再靠2支安打1保送再添1分保險分，不過日本隊不輕言放棄，9局下最後反攻機會，1出局後柳田悠岐打出一壘滾地球，多明尼加投手忘了補位形成內野安打，近藤健介、村山宗隆接連敲安追回1分。

此時日本隊用強迫取分戰術，源田壯亮頭部滑回本壘得分扳平比數，山田哲人再補上安打攻佔滿壘，坂本勇人敲出再見安打，助隊完成逆轉。

日本先發投手山本由伸用88球投6局，投出9次三振、2次保送，僅被敲2支安打，無失分；多明尼加梅塞迪斯表現不遑多讓，前6局只被日本隊敲1安，投出7次三振、3保送，直到第7局才又被連續敲2支安打，最終留下6局、7K、被敲3安、失1分的成績。