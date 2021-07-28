桃園議會表決通過普發5千元，桃園市長鄭文燦28日指出，議會提案為建議性質，要由市府評估可行性，依設籍人口227萬計算，經費達114億，「桃園市並沒有足夠財源！」強調行政院正在研擬振興方案，市府會提出桃園加碼版的振興計畫。雖未正面拒絕，但已給議會碰軟釘子。

桃園市議會27日舉行臨時會，國民黨團提出動議，建請市長鄭文燦苦民所苦，普發市民美人現金5000元，獲得無黨肯定，雖然民進黨表達反對立場，經大會表決，仍以22比3通過提案。

鄭文燦對此表示，市議會的提案，依法為建議性質，一般都會照案通過，也很少會在議事堂熱議討論，通過後由市府評估其可行性，他提到，每人普發5千元，依桃園市設籍人口227萬計算，總經費高達114億元，「桃園市並無足夠財源！」，若要大幅舉債發放，也要評估合理性。

鄭文燦強調，對於紓困方案，桃園市都會盡力而為，目前新冠病毒疫情的防疫、紓困及振興工作，是中央統籌、地方執行，行政院已經依次推出紓困方案，不斷擴大紓困範圍，桃園市的「紓困十帖」，是融合中央版與地方加碼版，積極協助各行業度過三級管制所帶來的損失。

鄭文燦進一步表示，目前行政院的紓困方案，合計受益人數840萬人，桃園市為84萬人，涵蓋度為37％，行政院的振興方案，也正在研擬，市府會在振興方案出爐後，還會加碼「桃園版振興計畫」，以從速、從簡、從寬的原則完成和落實，讓民眾有感，同時，市府也推出減租減稅等紓困措施，針對無薪假員工及失業勞工，市府也有加碼的紓困方案，讓弱勢家庭可以渡過難關。