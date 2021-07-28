「金牌教練！」舉重好手郭婞淳勇奪東京奧運金牌，長期陪伴郭征戰無數賽事的教練林敬能，老家住在花蓮縣新城鄉，今天鄉公所到林家貼紅榜，恭喜金牌教練為國爭光。年逾80的父母感動到落淚，為兒子與郭婞淳師徒感到高興。
舉重好手郭婞淳奪下東京奧運女子舉重賽事金牌，台灣舉國歡騰，她特別感謝陪伴11年的恩師教練林敬能，並在粉絲頁po文述說師徒一路走了不容易，林敬能陪伴她征戰國際賽事，感恩教練的付出。這次郭婞淳奪下奧運金牌，林敬能的家人更是喜悅，在花蓮老家為師徒2人賀喜。
林敬能的妹妹林姿妤說，哥哥在台東擔任舉重教練10多年，過去常常自掏腰包訓練選手，這次郭婞淳能夠舉起金牌並破奧運紀錄，家人都替他們相當高興，哥哥是位好教練，背後還有一股默默支持的力量，就是他的太太跟兒子，讓林敬能可以毫無顧慮的照顧、訓練選手，在舉重這條路上發光發熱。
「名師出高徒」，新城鄉長何禮臺也登門張貼紅榜，讚譽林敬能是「金牌教練」、新城之光，何說，郭婞淳奪金牌舉國歡慶，教練林敬能更是幕後功臣，很感謝2人讓世界看見台灣，也感謝林家父母教育出優秀教練，未來要將新城社區打造成為「金牌教練的故鄉！」
高齡84歲的爸爸林意雄頻頻向外界道謝，80歲的媽媽張菊子則是一早起床趕做「草仔粿」，分送給前來喝采的街坊，吸引許多親友登門賀喜，老爸媽高興到落淚，現場氣氛讓人感動。
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