公費疫苗選項不見BNT 陳時中曝上線時程 14:422021/07/28 中時 王家瑜 、 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 BNT何時會加入預約平台選項，陳時中表示等到BNT疫苗能夠掌握進貨時程的時候，也會和高端一樣開放意願登記。（圖／記者張鎧乙攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公費疫苗預約系統昨重新開放，新增高端疫苗選項，卻不見BNT疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，等到BNT疫苗能夠掌握進貨時程的時候，也會和高端一樣開放意願登記。 高端疫苗昨已開放民眾意願登記，但不少民眾苦等BNT疫苗。陳時中說明，等到BNT疫苗能夠掌握進貨時程的時候，也是和高端疫苗一樣，會開放做意願登記；確定已經進貨的時候，完成封緘檢驗後，就能安排預約接種。 高端疫苗開放登記 他怒轟：這個政權真的瘋了 高端納預約平台 首日3.7萬人想打 #BNT #時程 #高端疫苗 #進貨 #意願登記 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡英文昨上網登記打高端疫苗 賴清德將打聯亞 09:092021/07/28 政治 國產疫苗上線 專家曝：台灣有4種人要打高端 10:452021/07/28 生活 侯友宜市政總質詢 無黨籍議員嘆「衛福部長是侯友宜就好了」 11:092021/07/28 政治 買疫苗搞保密 5成3不接受 BNT採購 近7成認歸功民間 04:102021/07/28 焦點要聞 蔡英文挺高端完成意願登記後 網友反應曝光 09:592021/07/28 政治 蔡英文完成高端疫苗意願登記 費鴻泰：醫療團隊要注意她的安危 12:142021/07/28 政治 蔡英文登記打高端疫苗 高端表達「由衷感謝」 11:482021/07/28 財經 藍委轟外交部神通廣大 可拿到EUA審查資訊助友邦獲贈高端疫苗 11:342021/07/28 政治 尚青論壇》民進黨就是依「想」法行政（陳建維） 08:182021/07/28 尚青論壇 蔡英文完成高端意願登記 江啟臣：政治不應凌駕科學 10:342021/07/28 政治 直播》疫苗打到不夠 陳時中最新說明 13:202021/07/28 生活 生活熱門新聞 莫德納第二劑即起開放意願登記 疫苗如何修改看這裡 - 生活 國產疫苗上線 專家曝：台灣有4種人要打高端 - 生活 「莫德納會等到死」她加選AZ跳殘酷提醒 網全崩潰：來不及了 - 生活 公費疫苗選項不見BNT 陳時中曝上線時程 - 生活 全台0.5％願打高端 醫舉國際1例：值得台灣借鏡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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