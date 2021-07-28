公費疫苗預約系統昨重新開放，新增高端疫苗選項，卻不見BNT疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，等到BNT疫苗能夠掌握進貨時程的時候，也會和高端一樣開放意願登記。

高端疫苗昨已開放民眾意願登記，但不少民眾苦等BNT疫苗。陳時中說明，等到BNT疫苗能夠掌握進貨時程的時候，也是和高端疫苗一樣，會開放做意願登記；確定已經進貨的時候，完成封緘檢驗後，就能安排預約接種。