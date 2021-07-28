全台抗疫拼疫苗接種率，卻驚傳台中市西屯衛生所遺漏兩瓶疫苗，據悉做資源回收男子在衛生所放置回收紙箱內發現兩瓶疫苗，以為是玻璃瓶將之隨手棄置在蛋盒內，再被送蛋品的男子發現報警；對此，台中市衛生局表示，目前兩瓶疫苗已經領回，正積極追查原因，若有不法，絕對依法嚴辦，詳細狀況28日下午15時記者會說明。

台中市西屯衛生局驚傳遺失兩瓶AZ疫苗，經送蛋品的民眾報警交回，消息傳出後市府也相當震驚；據悉整個過程是一名62歲做回收的葉性男子，26日在西屯衛生所旁發現有紙箱、廢紙等回收物，就將資源回收物帶到上石南八巷大樓騎樓整理，在其中發現有兩瓶AZ疫苗，唯他不知是疫苗，且因為玻璃瓶無法變賣換現，隨手就將疫苗放在大樓前變電箱的蛋盒內。

事後送蛋品的男子發現蛋盒內有未開封的AZ疫苗相當驚訝，也因此報警，警方一查才現是出自西屯衛生所；由於AZ疫苗需冷藏保存，這兩瓶疫苗是否因此報廢，仍待衛生局說明。

衛生局坦言，目前兩瓶疫苗已經領回，警方已調閱相關監視器，同步掌握線索，鎖定疑似可疑人物正釐清案情。衛生局表示對於疫苗的管理及盤點都嚴格執行，發生遺漏事件衛生局向市民致歉，正積極追查原因，若有不法，絕對依法嚴辦。