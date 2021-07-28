台灣射擊好手楊昆弼28日在東京奧運射擊男子不定向飛靶資格賽第1天，前3輪射完以72分排名暫居第21，29日進行最後2輪資格賽，力拚前6名進決賽。

此次我國共取得5席射擊東奧茲資格，但目前中華隊在射擊賽場上仍未有好消息傳來，雅加達亞運金牌組合呂紹全、林穎欣在個人及混雙項目紛紛落敗，女子10公尺空氣手槍的吳佳穎、田家榛也止步資格賽。

今天輪到雅加達亞運男子不定向飛靶金牌的楊昆弼上陣，楊昆弼2019年11月在卡達杜哈舉行的亞洲射擊錦標賽男子不定向飛靶決賽名列第4，替台灣摘下唯一的飛靶奧運門票。

男子不定向飛靶資格賽5局分為2天進行，第一天打3局、 明天打2局，最後取前6強晉級決賽。連續2屆參加奧運的楊昆弼在第一輪百發百中，25個泥盤全數擊中。

稍作休息後楊昆弼在第2輪再度提槍上陣，連續擊中18個泥盤，在25個泥盤中只錯失1個，兩輪射完射下49分。第3輪楊昆弼連續擊中15個泥盤，但在第16和第24個泥盤失手，僅射下23分。

首日3輪資格賽射完總分72分，明天楊昆弼還有2輪資格賽可以一拚，力拚資格賽前6名晉級決賽。