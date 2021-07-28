調查局航業處基隆站前年弄丟6.5公斤安毒，桃園地檢調查後，發現航基站前組長徐宿良涉嫌與販毒集團掛勾，以氯化鈉（鹽巴）等化學物品調包K他命，清查總共盜賣一粒眠3萬粒、K他命524.139公斤，徐獲利近1.7億元，張姓毒販也獲利1.4億。將徐等人依貪汙、洗錢、偽造文書等罪起訴。

調查局航業調查處基隆站2年前遺失6.5公斤安毒，桃園地檢署催辦毒品案，才發現該案毒品居然消失。檢方成立專案小組偵辦，發現徐宿良跟妻子、親人戶頭有大筆來源不明現金進入，調查局人員為求慎重，再次檢查徐經手毒品案件證物，發現竟遭調包。

檢方發現，徐宿良2002年起跟楊姓毒販合作，盜取查獲的一粒眠3萬顆，並入庫販售，在拿到市面販售。徐食髓知味後，又連續2次與楊姓毒販合作，並以氯化鈉、檸檬酸等物品調包查獲的K他命，獲利高達數千萬。

但楊男後來在大陸涉及其他案件被逮，徐為建立新的販毒管道，主動找上張男合作，同樣調包毒品對外販售。檢方統計，徐等人侵占毒品一粒眠3萬顆、K他命524.139公斤。徐宿良獲利1億6808萬2100元、張男1億4414萬2000元，楊3245萬9520元，其他蕭姓、夏姓、王姓嫌犯獲利918多萬元至2萬元不等。

此外檢方也發現徐因坐擁大量現金，為了掩飾，因此把錢存到妻子、家人戶頭，購買數千萬房屋、名車、名錶、名牌包、保險、外幣、基金等，張男也同樣用類似手法。

至於偽造文書部分，則是時任航基站林姓副主任，詹姓調查官，2019年11月26日前就知道毒品下落不明，為了應付檢察官催辦公文，造假公文送鑑中不實內容，交給航基站主任決行發出。

桃園地檢署襄閱主任檢察官趙燕利主持記者會時，2度表示用沉重的心情說明，但也感謝調查局人員努力不懈、毫不護短精神查緝案件。

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