高端疫苗昨天登上公費疫苗接種意願登記平台，開放民眾選擇施打，總統蔡英文也在第一時間上網登記，並選擇高端疫苗。外界關心到時候要如何安排總統接種？衛福部長陳時中今天表示，總統上網登記意願後仍循一般的接種模式，要等開放預約後才能上網預約，所以到時候要「麻煩總統趕快上去預約」。

陳時中表示，總統現在已經上意願登記平台完成登記，接下來就是等開放預約，到時候要麻煩總統趕快上去意願登記進行預約，之後才能安排施打。

除總統外，副總統賴清德也表示要等聯亞疫苗出爐後進行接種。但陳時中今天說，要感謝總統、副總統對國內生技產業的關心與支持，但相關審查不會因為總統、副總統想打就趕快通過。

陳時中表示，「這是兩件事，總統、副總統表達愛護是很好，但審查是否通過這屬於專業的事情，必須交給專家研判。」

有網友擔憂，先前登記莫德納疫苗的由於遲遲等不到疫苗，最後恐怕只能選擇高端，變成疫苗白老鼠。陳時中對此解釋，沒人會自己跑去做白老鼠，這是別人有這樣的誤解，「有登記高端的人都是對高端很有信心，就如同登記打莫德納、AZ都是對這兩個疫苗有信心。」