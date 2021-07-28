中國醫藥大學附設醫院攜手林增連慈善基金會募集電腦、白米由台灣世界展望會中彰投服務據點送給需要關懷的家庭。（馮惠宜攝）

受疫情衝擊，醫護人員站在前線捍衛國人健康，更不忘因停課停班弱勢民眾；中國醫藥大學附設醫院攜手林增連慈善基金會發動紅包送愛活動，募集電腦、白米由台灣世界展望會中彰投服務據點送給需要關懷的家庭；國小六年級的小錚（化名）坦言停課期間和妹妹輪流用媽媽手機上課窘境，也承諾會好好讀書完成夢想，當成回報大家的禮物。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪、 中國醫藥大學附設醫院院長周德陽、中國附醫副院長楊麗慧（由左至右）拿出孩子們的感謝卡片滿是感動。（馮惠宜攝）

由鉅建設林增連慈善基金會董事長林嘉琪表示，疫情突襲下，全台停課不停學，民眾也減少外出，但她發現許多民眾必須工作才有飯吃，很多小朋友在家學習卻資訊設備不足，因此攜手中國附醫，一起關懷台灣世界展望會中彰投地區關懷的弱勢民眾。

台灣世界展望會目前在中彰投地區共計11個服務據點，服務10650名兒童的家庭，透過募集物資、捐款與數位學習設備，挹注投入國內貧童助學金、營養扶助金、特殊境況家庭扶助金，與弱勢家庭暨青少年培力發展。世展會中區辦事處處長胡婉雯表示，此次疫情影響，許多隔代教養、單親，生活陷入困境，線上上課其資源相對不足。

胡婉雯張調，這次全台世展會募集7千台筆電 ，中國附醫與林增連基金會短短一周募集30台電腦和600包白米，仍欠缺2000多台電腦；中國醫藥大學附設醫院院長周德陽也承諾持續捐輸足缺口。

受贈筆電的小銓表示：「謝謝您們送給我一台這麼棒的電腦，對於高職畢業正要讀大學的我而言，是相當珍貴且實用的禮物。家中兄弟姐妹眾多，每當要繳電腦作業，尤其疫情期間進行遠距線上學習，大家都是輪流使用電腦，也因設備老舊，導致完成功課都已經是三更半夜!」孩子非常感恩大家的暖心善舉，表示一定會珍惜愛護，並且要努力用功學習來報答大家的恩惠！