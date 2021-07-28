陳夢微博發文謝謝黃曉明的鼓勵。（翻攝自微博）

陳夢微博發文謝謝黃曉明的鼓勵。（翻攝自微博）

東京奧運賽事熱烈進行，引發大眾對選手們熱烈討論，日前小S搞笑亂認台灣體操選手洪源禧是「兒子」，但也有網友認真扮演柯南，竟發現27歲大陸桌球選手陳夢是黃曉明的表妹。

陳夢目前在世界桌球女單排名第一，大陸微博網友紛紛翻出紀錄和資料，表示陳夢只要參與國際賽事打贏獲勝，黃曉明都會發文恭喜。2019年，陳夢參加瑞典公開賽獲得女單和女雙的冠軍，黃曉明便轉發新聞，寫下「恭喜陳夢」。2018年，陳夢在國際桌球年終總決賽奪冠，黃曉明也轉發恭喜，而陳夢也都會再轉發黃曉明發文，還寫下：「謝謝哥對我的支持，你的支持對我是我莫大的鼓勵，我會繼續努力的。」

陳夢對黃曉明的作品也都很關注，她看了他主演電影《中國合伙人》，看完說激發自己要練好英文，且黃曉明和Angelababy結婚時，陳夢也有發出祝賀。陳夢除了是黃曉明表妹，還跟大陸劇《錦衣之下》男星任嘉倫有淵源，網友表示，任嘉倫9歲加入山東桌球隊，那時和陳夢是隊友，兩人至今仍有聯絡，陳夢曾說：「看了《大唐榮耀》裡的廣平王、現在的《秋蟬》，話說兒時怎麼不知道你有如此演技呀。」任嘉倫則會寄給她自己的明星產品。