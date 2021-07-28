中央流行疫情指揮中心宣布27日起調降疫情警戒標準至第二級，除台北市、新北市、宜蘭縣外，各縣市都有條件開放餐飲內用。但不少小吃業者評估相關配套規定後，仍維持歇業或僅提供外帶，與早早裝設好隔板、降級首日即人潮洶湧的百貨公司美食街相比，呈現反差極大的「兩樣情」。

根據香港媒體《中評社》今日（27）報導，27日起高雄、屏東都有條件開放餐飲內用，但條件是必須加裝隔板、座位必須梅花座、桌子必須保持1.5公尺間距；不僅如此，高雄市還特別規定要加裝「ㄇ字型隔板」，以及為因應「降級不解封」而產生的相關防疫規定。

屏東市太平洋百貨26日晚間已將美食街與館內餐廳加裝好透明隔板，盼把握這波好好拚生意，彌補全國警戒期間造成的業績漏洞。反觀餐飲店林立的林森路，不少麵攤、熱炒等小吃店仍維持外帶，並不打算配合降級政策開放內用。

報導指出，不開放的業者認為，一面60公分乘以60公分的壓克力透明隔板要650元，一個圓桌就要設置4片共需2600元，這筆成本對他們而言是一大負擔，光隔板的費用就不知何時才能回本，所以乾脆算了；有業者認為，自己店內空間狹小，裝隔板對他們而言太不實際了；也有業者表示，基於成本考量只有裝少量隔板供熟客內用，並不打算全面開放內用。