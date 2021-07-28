受西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局下午發布高雄市豪雨特報，新北、桃園、新竹縣、苗中投雲、嘉義縣、台南、屏東、宜花東13縣市大雨特報，今天高雄市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，花蓮、台東、南部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低漥地區慎防淹水。

午後對流旺盛，花東、山區及南部地區易有短延時強降雨。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天西南風開始增強，台灣附近水氣增多，南部地區降雨時間拉長，整天斷斷續續都容易有陣雨或雷雨，中部的降雨較少，不過仍有局部短暫陣雨或雷雨，至於其他地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後雷雨的範圍會比昨天再廣一些，中南部地區及午後各山區容易出現短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，請多留意。

氣溫部分，氣象局表示，天氣炎熱，尤其北部及東半部出現36度以上高溫的地方多，大臺北及桃園甚至有局部38度極端高溫發生的機率，東南部仍可能出現焚風，而中南部高溫約33到35度，其中中部也有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請多補充水分並注意防曬。

氣象局提醒，西南部、東南部含蘭嶼、綠島、恆春半島沿海及澎湖、金門有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。