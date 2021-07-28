主計總處近日發布統計，今年6月失業率高達4.8％，創下近十年來的新高紀錄，6月因經濟因素導致工時未達35小時的就業人數高達98.4萬人，是4月18.9萬人的5倍以上，民眾黨立委賴香伶指出，疫情衝擊導致勞工生活困境，就算領到萬元紓困補助，恐怕是杯水車薪，更何況有許多勞工仍領不到紓困，呼籲蔡政府採「排富廣發現金」政策，綜合所得稅率在30％下者，都應納入紓困範圍。

依據主計總處發布統計，6月失業人數達57萬人，比5月增加8萬1000人，6月的就業人數也比5月就業人數減少9萬7000人，6月因經濟因素導致工時未達35小時的就業人數高達98.4萬人，遠高於4月18.9萬人，賴香伶認為，這顯示疫情導致勞工的工作量大幅減少，收入下滑，7月疫情警戒持續，失業率恐怕將更嚴重，面臨無薪假的勞工恐怕有增無減。

賴香伶表示，6月適逢畢業季，20至24歲失業率高達13.41％，許多年輕人畢業就失業，在疫情衝擊下更為嚴重，疫情導致許多企業減少人力，導致失業率上升。主計總處也發現，6月服務業就業人數較5月減少9.4萬人，包括住宿餐飲業減少3.6萬人、其他服務業（如美容美髮、按摩）減少2萬人、批發零售業減少1.3萬人、教育業減少9000人，顯示服務業勞工受到衝擊非常嚴重，但政府的紓困方案條件嚴格，讓許多勞工看得到、卻拿不到。

行政院的紓困4.0方案雖然對有加入職業工會的自營業者、有加入就業保險的部分工時勞工紓困，但賴香伶認為，仍有數十萬名無一定雇主勞工未加入職業工會，無法領取紓困；不僅如此，此次勞工紓困貸款，新增年收入50萬元以下門檻，造成不少勞工無法申貸。

面對勞工受疫情影響加劇，賴香伶呼籲蔡政府應「排富廣發現金」，以綜合所得稅率在30％下者，都應納入紓困範圍，擴大勞工紓困對象，協助度過疫情難關。