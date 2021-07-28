歡慶遠傳5G開台週年，8/1起至9/30，邀請新朋友和老朋友一同參加「迴轉壽司吧」抽獎活動，獎項包含不限名額的「累積獎」：申辦指定方案手機可折500元至2000元；限量的「每日獎」則包含2021全新iPad Pro、遠傳幣10000元、手機專案價或通話費優惠、遠傳friDay影音單片券、遠傳friDay音樂體驗券等，獎項總價值共千萬元。

為感謝消費者支持，遠傳延續5G壽司店概念，祭出遠傳5G週年慶「迴轉壽司吧」活動，邀請消費者於活動期間，每日登入、點一盤壽司參加抽獎，不但能享遠傳5G優惠方案，還有機會體驗遠傳多元創新應用服務。獎項分為「累積盤數獎」和「每日壽司獎」，每個門號限一次兌獎機會，抽到喜歡的即可立即至遠傳門市或遠傳網路門市申辦兌換。

活動期間內，消費者每日可參加「迴轉壽司吧」抽獎一次，累積5盤（日）享手機專案價折500元、累積10盤折1000元、累積15盤最高可折2000元。遠傳VIP客戶續約再加碼，優惠累積最高可折7000元。

申辦「遠傳心5G」月付$999以上資費，搭配想要的5G手機，專案價最高再折 2000 元。不論是iPhone 12系列、OPPO Reno5/5Z美拍手機都可享有折價優惠。此外，Samsung、OPPO、Sony、vivo、小米、ASUS、realme等熱銷品牌手機亦可折價。

8/31前申辦心5G 999以上資費搭配Samsung Galaxy S21 5G系列、A52 5G或A42（8G+128G），除了手機折扣外，週週再抽豪華辦公套組（市價25850元），包含Tab S7 FE 5G、書本式皮套、藍牙鍵盤、藍牙滑鼠以及SmartTag。

活動期間登入抽獎，每日都有機會獲得限量大獎，包含2021全新iPad Pro（11 吋 128G Wi-Fi）（市價24900元）共5名、遠傳幣10000元共9名、以及手機專案價折500元至2000元不等、通話費折扣、遠傳幣666元等優惠，共近2萬個名額，只要申辦遠傳心5G 999以上方案，即可兌獎享優惠。

廣邀全民同樂5G週年慶，遠傳加碼上萬組來店禮，包含遠傳friDay影音單片兌換券、遠傳friDay音樂7天免費體驗、商業周刊一個月等，中獎後來店即可兌換，獎項豐富多元，讓消費者也可體驗遠傳創新應用服務與合作夥伴優惠。