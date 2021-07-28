中央流行疫情指揮中心今天公布7月27日單日接種人次有28萬3309人次，全台接種人口涵蓋率達29.93%，劑次人口比達到31.16%。距離當初指揮官陳時中喊出，十月全國涵蓋率希望達到六成，陳時中表示，這個目標不變，但有三大難題，其中最難的還是進貨速度問題。

陳時中今天表示，對於十月底全台劑次覆蓋率要達到六成來看，仍是現在的期待與目標，他並坦言，要達到目標有三大難題，分別是施打意願、接種的能力、以及疫苗夠不夠。

陳時中表示，目前看起來民眾接種意願越來越高，比一開始調查時意願都增高。第二個問題，從這段時間看起來地方中央配合，一天可以打到30萬劑，因此，施打量能也不是問題 。

「現在就是進貨的問題」，陳時中坦言，但這段時間還是要掌握在進貨的速度，我們會去努力。

陳時中強調，嗎前意願很高、施打的量能經過大家努力，一天打三十萬可以穩穩地做，剩下一個就是進貨的量，三個條件加起來，當然是有可能，但進貨的延遲就會造成空擋出現，但我們盡量避免，但不會為了避免而讓速度變慢。