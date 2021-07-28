儘管投資銀行業務的營收下滑，以及出現一些意外的成本，但德意志銀行(Deutsche Bank)周三仍公布了優於預期的第二季獲利表現。

德銀第二季歸屬股東淨利為6.92億歐元(約8.179億美元)，遠優於去年同期的7700萬歐元虧損，並且也優於分析師預期的3.72億歐元獲利。

第二季為德銀連續第四個季度出現獲利，為自2012年以來最長的連續季度獲利。

獲利的數據對於執行長索英(Christian Sewing)來說是好消息，索英從2019年開始執行集團重整任務，包括裁員1.8萬人，都是寄望能將德銀回復到獲利。

德銀放棄了一個關鍵目標，即到2022年將成本降至167億歐元。該行曾在最近幾個月提到一些未預期的成本。

該行現在將專注於成本與收入比率。索英表示，將致力於實現70%的成本/收入比率目標。

投資銀行業務是德銀最大的收入來源，在2020年協助德銀開始出現小幅獲利，也讓德銀在連虧損5年後首次實現獲利。

投資銀行業務部門在第二季的營收為年減11%，為兩年前改革以來最大跌幅。但美國競爭對手的投銀業務在該季度也同樣出現下滑。

德銀第二季營收為62.38億歐元，稍低於去年同期的62.87億歐元；稅前淨利為11.65億歐元，稅後淨利為8.28億歐元。