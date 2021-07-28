美股周二回檔。台股早盤在電金傳大型權值股同步走弱，台積電(2330)創二個月以來新低，電子股下殺，以及貨櫃航運的長榮(2603)、陽明(2609)早盤續跌，引發殺機；台股一度大跌376點至16893點，摜破季線。臨收盤在台積電下跌縮減至小跌1元，加上萬海(2615)強拉漲停；台股收盤跌134點至17135點，約在季線下方。

在蘋果和微軟等美國科技巨擘公布財報前，美國投資人抱持審慎態度，科技股湧現賣壓，終場美股四大指數下跌，跌幅介於0.24%至1.86%，其中費半指數表現最為弱勢，台積電ADR下跌1.82%，聯電ADR下跌2.742%。盤後蘋果公布財報，第三季獲利翻倍，但預告供應鏈瓶頸使第四季營收成長減速，盤後跌逾1%。

美國科技股走勢疲弱，台股資金也大舉調節，台積電ADR跌1.82%，台積電開低4元為576元，盤中跌7元至573元，創2個月新低，台積電股價領先跌落季線，也使得台股今早重挫跌落季線關卡。

今早台積電(2330)續弱，電子股下殺，貨櫃三雄長榮、陽明續跌，萬海(2615)也一度翻黑，台股跌落17000點關卡後，多頭節節敗退，開低走低，盤中跌落17000點大關以及季線。

台股今(28)日開低走低，聯發科(2454)、聯電(2303)、鴻海(2317)等電子權值股全面走低，加上航運股盤初繼續回檔，金融股也表現疲弱，加權指數跌破季線後跌勢擴大，一度失守「萬七」大關，盤中暴跌376.17點、下探16893.7點，但尾盤跌幅收斂；在台積電只小跌1元，加上萬海強拉漲停，長榮股價翻紅帶動，為多頭帶來一絲絲的生機。

北京當局出手規管國內產業、衝擊陸股和港股下殺，也影響美股及亞股的投資氣氛，今日由最弱勢的港股率先止跌，陸股繼續走低；相對而言，韓股雖下跌，但走勢較穩定。

今日台股小拉尾盤，收盤在季級的17150點之下，但距離不遠；若是美股回穩，台積電可止跌回穩，加上貨櫃航運三雄重新振作，有利台股下半周重回季線關卡。