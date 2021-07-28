從6月底實施的封鎖措施未能遏阻由Delta變種病毒引爆的新一波新冠疫情，澳洲最大城市雪梨市周三宣布封鎖措施再延長4周，當局並警告，警務單位將採取更嚴格的措施掃蕩違反防疫規定的行為。

以雪梨市為首府的新南威爾斯省周三公布過去24小時內，新冠病毒感染病例新增177例，較周二公布的172例增加，再創2020年3月疫情爆發以來的新高記錄。

當局表示，尤令人擔憂的是至少有46個新病例在確診之前仍活躍於社區裡，使疫情擴散的可能性升高。此前政府表示，這個數字必須播接近於零，才能鬆綁防疫規定。

因為確診數居高不下，雪梨市的居家令將延長至8月28日。新南威爾斯省長Gladys Berejiklian表示，雪梨市不可能按原訂計畫於本周五解封。她並宣布進一步收緊移動限制，包括採買必需品時，不得離開住處10公里。

在這一波今年以來最嚴重的疫情中，雪梨的累計確診數已經超過2500人。

經濟學家表示，此次延期使雪梨本來計畫的「快閃」封城，演變成自疫情爆發以來澳洲歷時最長的封鎖之一，並可能導致該國整體經濟在兩年內第二次陷入衰退。

澳洲另外兩個主要行政區—維多利亞和南澳大利亞，則因控制住小規模的感染，已於周三解除封鎖。

雪梨的封城一延再延，澳洲聯邦政府的支持度可能受到影響。民調顯示，由於監管建議不斷改變和疫苖供應短缺，導致澳洲的疫苗接種進展緩慢，總理莫里森政府的支持度正持續下滑。莫里森在記者會上表示：「會有很多批評，很多事後諸葛，但這個Delta變種病毒真的難以預測」。

周三新南威爾斯省政府宣布，將把輝瑞的新冠疫苗劑量從較不受疫情影響的地區，重新分配給雪梨地區在學最後一年的學生。在澳洲，輝瑞疫苖僅供40至60歲的人群接種。

澳洲雖然從2月啟動疫苖接種，但目前成人的接種率已達16%。批評者將接種率如此低，歸咎於澳洲聯邦政府未能獲得更多的輝瑞疫苗，以及民眾對阿斯特捷利康（AstraZeneca,AZ）疫苗的信心，因其罕見血栓風險的紛雜信息而削弱。最近澳洲聯邦監管機關已經更新指引，並敦促雪梨居民接種AZ疫苗。因為在本地生產，澳洲擁有大量的AZ疫苗。