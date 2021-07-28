降二級後首次開市，善化牛墟人潮來了3成。（劉秀芬攝）

降二級後首次開市，善化牛墟人潮來了3成。（劉秀芬攝）

新冠肺炎本土疫情持續降溫，台南市配合疫情警戒調降至二級，每逢2、5、8營業的台南善化牛墟28日開市營業，不少固定擺牛墟的攤商說，兩個多月來都在家吃老本，許多民眾還不知道恢復開市，所以人還是不多，加上早上有下雨，減少民眾外出意願，但還是有些老主顧一早就來採買，吃牛肉湯、羊肉湯。

固定從嘉義東石批文蛤至雲林北港、台南鹽水及善化擺攤的攤商說，昨日已先去鹽水擺攤，但人比今天少，為了開市，她根本是賠本賣了，希望趕快找回熟客。

另一名從高雄來善化牛墟擺攤已經6年的水果攤商說，2個多月時間就在家種芭樂，做一些宅配、寄拍賣市場，勉強撐過這段時間，一聽說牛墟可以開市，馬上去批水果來賣。

另一名菜販說，大部分攤商只跑牛墟，靠的是熟客，如果要去別的菜市場擺攤，人生地不熟，買菜人又少，不僅怕租金收不回，還怕染疫，不如關在家裡休息。

牛墟內知名牛肉湯、羊肉湯攤商，為了迎接開市，也準備了自製隔板，不少熟客都回來品嘗想念的味道。

牛墟管理人李武村表示，自5月22日起休市已經2個多月，今日攤商約來5成，人潮約有以前3成，牛墟9月起要攤租又續約，部分攤商也在詢問有無降租可能。李武村說，牛墟市場除受疫情影響大家營收，更麻煩是，現址只能再租1年，原本向市府爭取租用的兩處土地都還沒下文，他也不知如何是好。