台股28日盤中急挫，一度丟失萬七關卡，市場一片打帶跑浪潮中，法人研究機構穩住軍心，看好電子潛力股超豐（2441）前景，享有封測需求強勁的產業優勢，產能利用率維持高檔，給予「買進」投資評等，並將目標價從100元提高到110元。

本土大型研究機構指出，超豐受惠新舊客戶需求強勁，產能利用率維持高檔；產能持續去瓶頸，新廠效應將落在2022年中；以及8吋晶圓代工需求穩健，有利後端封測廠接單等優勢。超豐28日盤中受台股氣氛牽引，一度重挫逾半根停板，所幸後來奮發向上，終場反而收紅上漲3.36％、收92.4元，印證法人觀點獲得資金認同。

儘管第二季遇到缺水、停電、疫情影響，超豐第二季營收仍季增14.2％、年增 34.1％，達48.14億元，創下歷史新高；毛利率受惠封裝報價調漲陸續到位、產能利用率維持高檔，加上新設備能夠迅速貢獻營收，因而季增5.2個百分點，達33.8％，優於預期。

法人指出，根據超豐經營管理階層觀點，目前無論新舊客戶的需求持續強勁，產能利用率維持在超過95％以上水準。以B／B ratio角度來看，上半年約為 1.08，預期下半年仍將維持超過1的水準，且目前庫存需花費一個月以上時間消化，因此，下半年超豐仍將持續擴充產能以滿足需求。價格方面，雖然上游原材料包含導線架與環氧樹脂皆有調漲，然超豐為維護客戶關係，經營管理階層表示，今年將不會有第二次漲價計畫。