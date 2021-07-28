我國女子舉重好手郭婞淳昨日成功摘下金牌，並創下奧運紀錄，也達成個人「金滿貫」殊榮，全國人民也都為此感到歡騰，畢竟這是中華隊在東京奧運的第一面金牌，也讓獎牌數排行上升了不少，更是拉高了中華隊的整體士氣。

而郭婞淳摘金後也出現非常多的相關報導，包含她過往訓練的過程、小時後的心路歷程、與教練的革命情感等等，都非常感動人心，此外她還獲得2千萬國光獎金，表示除了照顧家人還要做一些善事幫助需要的人，讓網友紛紛表示贊同。

然而除家人、教練以及粉絲外，她也透過臉書說到她非常感謝的東西，那就是長期支持她的贊助商Underarmour，她表示：「長期贊助我的運動品牌 @underarmour 也是我逐夢路上最支持我的合作夥伴。記得2016年從里約回台後，UA主動與我聯繫，那時雖還不太認識此品牌，但他們打動了我！」

另外郭婞淳還謙虛說道：「沒想到原本默默無名的我，能有機會代言運動品牌。在那之後到現在，UA陪我走過大大小小的各種國內外賽事，讓我從比賽場內帥到場外，甚至連我的團隊家人都一起照顧了，謝謝你們我做到了！我會繼續努力，因為 #戰勝是唯一的路 。」

從以上發言可看出郭婞淳非常懂得飲水思源，不忘本的精神讓大家讚嘆，確實藉著運動品牌的支持，能讓不太熟悉運動的國人都能靠UA來認識這位舉重明星，而她全身上下所穿戴的運動裝備也都由廠商提供，給予她更好的運動防護和表現。

而網友對此發文也瘋狂表示認同，放話未來會力挺郭婞淳，直說：「她代言什麼都買！」、「不管什麼，買爆」、「買買買，什麼都買」、「廠商快拿錢來，只要是婞淳，都買爆」，看出郭婞淳的高人氣，這次在奧運拿下金牌不但為自己增加聲量，相信贊助商的商機也會隨之成長起來！