取自震傳媒臉書

2022年地方選舉，藍綠已著手佈局，在新北市方面，前民進黨立委沈富雄預測，侯友宜連任市長之路沒有對手，2024年國民黨也非推侯出來選總統不可，因為除了侯友宜以外，國民黨一定大輸，民進黨要推派賴清德也好，鄭文燦也好，侯的勝算都更高。

儘管這波疫情，侯友宜遭不少綠營人馬攻擊，但支持度卻居高不下，民進黨日前進行一份內部民調，侯友宜滿意度逾8成，讓民進黨大為吃驚。

沈富雄今天接受《新聞不芹菜》節目訪問認為，主持人黃光芹問沈富雄，雙北確診數固然是最多，但兩位市長的民調卻分居第一、第二名，這要怎麼解讀呢？

沈富雄認為，侯友宜的聲望居高不下，早在疫情爆發前就是如此，人家都說游錫堃是水牛，他覺得侯市長才更是「正港的水牛」，苦幹實幹派的風格造就其高民調。他預測，侯友宜連任市長之路沒有對手，2024年國民黨也非推侯出來選總統不可。

至於台北市長柯文哲，沈富雄認為，柯的聲勢只是疫情期間的短期效應，尤其他跟綠營的仇結得太深，認真競選總統也許不會選得比宋楚瑜差，但如果因此害到藍營，柯應該會就此放棄。