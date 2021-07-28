本土疫情趨緩，當務之急是讓國人施打疫苗，增加群體免疫力，不過對於疫苗保護力，以及可能存在的副作用，坊間其實有許多說法，像是打AZ疫苗恐造成血栓，即是網友常見顧慮。想不到日前社群軟體就有一張經竄改的《NHK G》假新聞照藉此題發揮，假借日本自民黨眾議院議員山田賢司的受訪圖，散播「AZ會產生血栓，丟給台灣人」的不實言論，所幸《台灣事實查核中心》昨（27）日出面澄清，指出該圖文為錯誤資訊，並查出新聞照真正的來源和相關事件。

根據《台灣事實查核中心》的查核報告，近日網路流傳的一張假新聞照，內容寫道「日本自民黨眾議院議員山田賢司稱，AZ會產生血栓啦，不能給我們日本人用，都丟給台灣人，他還會謝謝我們喔。」經證實後，明顯遭惡意後製，無奈圖中驚悚言論和幾假亂真的資訊，依舊引發民眾惶恐，至今於網路已有破百次分享。

日前社群軟體一張經竄改的假新聞照，假借日本自民黨眾議院議員山田賢司的受訪圖，散播「AZ會產生血栓，丟給台灣人」的不實言論。（圖／台灣事實查核中心）

然而進一步透過圖片反搜，《台灣事實查核中心》得知，該新聞照源於2015年2月日本某部落格，圖中下方原文字幕為「おわびして訂正させていただいた大変不適切だった」（我為此更正和道歉，這是非常不合適的），而左上角的字幕則是「...傷つける発言 …..党”慎む」（...傷人的話...黨，避免），又根據《日本經濟新聞》、《日本雅虎》媒體報導內容可以得知，真實的新聞事件應是民黨議員山田賢司公開稱日本共產黨主席石井一雄為「恐怖主義政黨」，引發輿論風波，於是他事後撤回該言論，並表達歉意，與近期「日本捐贈台灣AZ疫苗」根本無關。

為多方查驗，《台灣事實查核中心》也循線得知，山田賢司針對日本捐台灣疫苗一事，2021年6月4日時，確實曾在日本選舉資料庫部落格、個人臉書發表看法，不過言談中他表示「日本向台灣提供在日本生產的阿斯利康疫苗。日本台灣交流協會和台灣日本關係協會協會協助下，日本將免費捐124萬劑在日本生產的阿斯利康疫苗，將送到台灣民眾手中。疫苗將於今天（2021年6月4日）下午抵達台灣。我們要對相關人員的努力表示敬意和讚賞。」由此可見，其說法跟「AZ血栓說」絲毫無關，該圖明顯遭有心人惡意操弄、企圖帶網路風向，民眾切勿聽信或繼續轉傳，以免觸法。