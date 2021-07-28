在日本東京疫情攀上高峰的現在，東京奧運延期1年，克逢種種艱難的情況下終於舉辦，中華隊也義無反顧出發，且開賽後好消息頻頻，其中，中華隊在射箭男子團體賽中奪下銀牌，雖然輸給了韓國的神射手團隊，但下了領獎台後，台、日、韓三國選手揪自拍，眾人都說畫面可愛溫馨，還有人抓出兩大特徵亮點，驚呼「根本射箭界TWICE」，全網笑瘋。

由魏均珩、湯智鈞及鄧宇成組成的台灣射箭男團，在本屆東京奧運成績開低走高，每輪比賽都給全台民眾帶來更大的驚喜，一路挺進金牌戰，雖然表現已經非常好，但不敵韓國隊近乎完美的強悍箭壓，仍收下了銀牌，追平隊史紀錄，而距離上次這樣挺進金牌戰的好成績，已經相隔17年，如今終於再現。

與在場上時的肅殺高壓不同，台、日、韓射箭男團們歡喜收下獎牌，賽後韓國選手吳真赫揪台、日選手們自拍，讓媒體跟觀眾都感到反差萌，回應外界強烈敲碗要求，這張自拍成果照昨由亞洲射箭聯盟官方臉書釋出，立刻引發熱議，圖文也登上南韓論壇「theqoo」，馬上成為熱門貼文，眾人都讚畫面有夠溫馨可愛，完美體現奧運比賽的宗旨，抱持運動家精神盡全力拚搏，彼此友好良性交流。

網友還從這張自拍照中，發現亮點，台、日、韓射箭男團跟YG女子天團「TWICE」，有兩大特徵相符，都是9個人，且國籍還都一樣，韓網友笑稱「根本TWICE聚會」、「熟練地把9個人都拍進去了呢」、「TWICE瘋了好好笑」，說他們9個人看起來感情不錯，根本「射箭界TWICE」。