【旅遊經 編輯部報導】

「新竹光臨藝術節」隆恩圳燈區於本周五（30日）起開展，展期至8月14日，由於還在疫情期間，活動將採「線上預約制」，來管控人流與分流。而燈區展出分別來自澳洲、香港、荷蘭、日本及台灣等國際藝術家共8件作品，今（28日）晚7點將於「市長林智堅」臉書公布7/30(五)至8/2(一)的預約連結。林智堅市長也公開3處必訪打卡點，也呼籲民眾觀展務必遵守防疫，落實實聯制、全程戴口罩、保持戶外1公尺社交距離。

※.2021年新竹光臨藝術節三大必訪打卡點，包括──

第一、是由香港「WHITEGROUND」團隊打造的「The Wishing Field光圳」，由3千條LED燈管組成，與下方隆恩圳水道波浪相輝映，當風吹過時，光源還會隨之調整，在漆黑間閃爍、遠望過去宛如整片絕美稻浪。

he Wishing Field光圳（圖片：新竹市政府提供）

第二、是由無數白色羽毛組成的「Big Bang大飛彈」，由台灣「有用主張UxU Studio」團隊設計，在藍色燈光襯托下，宛如是撞擊地面前一刻被凝結在空中，給民眾無限視覺衝擊。

Big Bang大飛彈 （圖片：新竹市政府提供）

第三、則是日本藝術家島田正道創作的「You Cant Catch Me豆娘」，在圳邊裝設24座模擬豆娘姿態的燈具，觀展時會先發現棲息於柵欄上的發光豆娘，若接近這些燈具就會依序亮起，營造豆娘飛離的動畫效果，栩栩如生。

林智堅市長表示，2021台灣燈會在新竹市今年初因疫情停辦，後轉型為2021新竹光臨藝術節，又因春夏季疫情嚴峻延期辦理。恰逢7月27日全國疫情警戒調降二級，市府近日佈展試燈，將於本周五展出新竹光臨藝術節的「隆恩圳燈區」。展區依循中央流行疫情指揮中心各項指引，包括限定出入口進出、實聯制、總量管控、分流進出，民眾須事前預約，觀展時也務必落實防疫。

隆恩圳燈區布展從東大路到民主路之間，共展出8件作品，利用隆恩圳水道與公園步行空間，更結合林蔭環境，打造各具特色的光影藝術，有水圳上飛舞的蜻蜓、榕樹下發出唯美光芒的燈牆、林蔭間再現日出時分的霧氣步道，營造豐富的視覺燈光饗宴。

都發處說明，「新竹光臨藝術節-隆恩圳燈區」採線上預約、免費參觀，展期7月30日至8月14日，每天分為兩梯次參觀，為晚上7時至8時30分、與晚上8時30分至10時，各有500名限額，採線上預約，連結將於今（28日）晚7點在市長林智堅臉書公佈，第一階段預約開放至下周一（8月3日），請民眾提早上網預約。

提醒民眾，入場時務必依循預約指定的入口進入，進入需出示預約截圖、預約的電子郵件頁面、或列印出實體票券，供工作人員查驗，活動全程須遵守防疫指引，戶外全程配戴口罩，落實實聯制，並保持戶外1公尺以上社交距離，在符合防疫指引下、悠閒欣賞作品。

圖片：新竹市政府提供