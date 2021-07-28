財政部稅務入口網公告的5、6月期雲端發票專屬獎各獎別中獎號碼，誤上傳本年7月22日驗證會議開出的中獎號碼，財政部公告中獎號碼均予給獎。創世基金會表示，目前經費嚴重短缺，這次獎項加倍，等於給常年呼籲「順手捐發票，救救植物人」的創世基金會帶來希望。

創世基金會表示，自5月三級警戒2個月來，發票捐贈量較去年同期瀑布式狂掉300多萬張，植物人服務經費立即短缺了300多萬元，疫情期間服務不中斷，卻日日提心吊膽，擔憂無以為繼。此次雲端發票開獎失誤，雖尚無法確定可以補足缺口，但無疑是天上掉下來的一份大禮。

創世表示，自從政府實施千萬獎金及雲端發票後，千萬獎金的惜捐心理，且民眾不熟悉雲端發票的捐贈方式，造成愛心發票張數一路狂墜4成，領獎也受到限制，手續繁複，限制頗多。盼政府體恤社福單位的困難，以疫情期間快速研發實聯制APP同樣效率，提升民眾捐贈雲端發票意願，並優化兌領程序，幫助弱勢。