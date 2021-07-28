苗栗縣第4輪疫苗登記接種共有29943人，實際配發只有14，100劑，第1階段7月28日只有撥發4900劑，但已登記7月30日施打疫苗的人數卻有5626人，因此，7月30日疫苗照常施打，但7月31日至8月4日暫停施打，將待8月4日中央疫苗撥入後，再行公告通知接種。

苗栗縣府表示，苗栗縣第4輪疫苗登記接種共有29943人，但截至28日上午已有21，065人預約接種，人數已超額，因中央配撥不足，自28日中午12時起至29日暫停第4輪1922平台預約接種登記，請未登記民眾待後續中央配撥疫苗後再上網登記接種。

苗栗縣政府表示，因第4輪中央疫苗配撥14100劑，分2階段撥入，第1階段7月28日只有撥發4900劑，但已登記7月30日施打疫苗的人數卻有5626人，因此，7月30日疫苗照常施打，但7月31日至8月4日暫停施打，將待8月4日中央疫苗撥入後，再行公告通知接種。

苗栗縣截至7月27日止累計接種13萬2525人次，疫苗接種使用率達93.01％，18歲以上人口疫苗覆蓋率28.74％，在疫情方面本縣持續平穩無新增案例，累計本土549例、境外13人、3人死亡。

中央疫苗施打意願登記與預約系統自27日下午2時起重新開放意願登記，請18歲以上尚未意願登記的鄉親把握機會，儘速完成登記；另此次開放平台新增接種高端疫苗供20歲以上民眾選擇，有意願調整疫苗種類的鄉親可上網調整。