宇峻(3546)跨足動畫，以旗下經典遊戲IP《幻想三國誌》作先鋒，首部同名動畫《幻想三國誌—天元靈心記》，由宇峻、bilibili以及智寶國際共同成立動畫製作委員會，宣布動畫官網今天啟動，同時釋出主視覺海報、故事大綱、角色介紹等，預計2021年於bilibili、Ani-One等眾多平台同步播出。

宇峻指出，《幻想三國誌》當年遊戲推出一舉奪下GAME STAR遊戲之星包含「年度大賞」與「最佳原創劇本」等六項大獎，陸續推出五代作品，代代經典，因此遊戲動畫化特別令粉絲們期待。

《幻想三國誌—天元靈心記》動畫特別聘請以《掠奪者》、《約會大作戰》聞名之GEEKTOYS負責動畫製作，片頭曲由Machico演唱，代表作品有《為美好的世界獻上祝福》片頭曲；片尾曲則由LACCO TOWER負責，代表作品有《七龍珠超》片尾曲。

宇峻今年上半年營收表現強勁，6月在新遊戲登日後，繳出不錯營收貢獻，單月營收達1.84億元，年增44.34％，創單月新高，上半年營收8.31億元，年增1.7％，也是歷年同期新高。下半年與弘煜科合作的新遊戲下月推出，另外，還有手遊陸續在日、韓及東南亞推出，這次推出動畫也可望帶來營收貢獻。