「台灣好媳婦」佩甄與整形名醫王祚軒結婚13年，育有一女一子，由於工作需求，王祚軒近年常往返兩岸，6月時他受訪自曝比「老蕭」蕭敬騰更早接種完兩劑大陸疫苗，而他選的品牌是國藥。最近他回到台灣，加碼打了第3劑AZ疫苗，成為罕見國藥與AZ混打的案例，問他有何副作用？他表示除了手臂痠痛外，其他都沒事，令人意外。

佩甄去年曾發文透露老公常不在家的心情，直說：「我只要人，平安回來我身邊就好」，去年8月她送別老公出差工作，寫下：「我會勇敢的面對再次沒有你的生活，也祝你一切順利平安，我和孩子一定會好好的」，最後暖心喊話等老公回家，堅強又溫柔的心聲引來不少網友共鳴，也可見兩人常面對聚少離多的婚姻狀況。

今年6月王祚軒受訪透露從北京返台正在隔離中，問他打疫苗了嗎？他鬆口早在4月底就在北京當地醫院接種了疫苗，因知道指定疫苗手續麻煩，要花比較長的時間，便選打當地國產的國藥疫苗，28天後打了第二劑，問接種後的反應？王祚軒分享就是疲累兩天，之後恢復正常。

今據《三立新聞網》報導，王祚軒證實最近在台灣加打了第三劑疫苗，他選的是AZ疫苗，但沒有眾人所說AZ第一劑常見的發燒等副作用，僅出現手臂痠痛，他決定打第三劑，是看到泰國有科興和其他疫苗混打的案例，問過醫學系同學，大家認為沒問題，才決定嘗試，猜測可能是因年紀或前面打過兩劑，才沒特別不舒服，至於會不會繼續加打第四劑？王祚軒不置可否，鬆口對BNT疫苗有興趣，如果能打到願意打打看。

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