高端疫苗開放意願登記，指揮中心今（27日）宣布20歲以上民眾可選擇，先前已經登記的民眾也可修改意願，但會優先處理7月19日12時前登記者，同時呼籲現在還沒執行混打，有鄉民發現預約平台不僅新增高端，還可以直接單勾。

有八卦版鄉民以「有人單勾高端的嗎？」為題發文，文中還點名「像焦糖他會上去改成單勾高端嗎？」、「為單勾的人致上敬意」底下留言有網友表示「817快勾~~~把AZ讓出來」、「打高端 愛台灣」、「我OK你先勾」還有人秀出截圖，不過被反嗆說不定「勾了不打」應該秀接種小黃卡才準。

對此焦糖哥哥回應第一劑會打高端，更嗆酸民「那些人吃飽太閒干預別人的自由，就是不肯多花點時間為自己的人生多努力、多負責一點。」

預約平台更新後，陸續也有不少公眾人物更改登記，像是前時代力量發言人吳崢、三立主播張齡予也修改，將AZ、莫德納跟高端疫苗全都勾選，秉持「有疫苗就打」苗栗縣議員曾玟學則是秀出「單勾高端」截圖，強調以行動支持國產疫苗。

分析說明 ​

資料來源： 《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路正負評比」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。