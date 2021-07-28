【LIVE直播】台北市防疫記者會｜2021.07.28

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增20例COVID-19確定病例，分別為18例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。其中有6例來自台北市，柯文哲召開防疫記者會說明最新防疫進度。