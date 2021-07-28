直播》北市新增6例 柯文哲防疫記者會說明 15:172021/07/28 中時新聞網 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 柯文哲說，高端疫苗對出國的人影響較大，有效與否我不知道，但未來疫苗護照會是個問題。（北市府提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】台北市防疫記者會｜2021.07.28 訂閱影音： 中時新聞網 中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增20例COVID-19確定病例，分別為18例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。其中有6例來自台北市，柯文哲召開防疫記者會說明最新防疫進度。 第4輪疫苗新北27.5萬人符資格 劉和然：確實量不足 西屯衛生所遺漏兩瓶AZ疫苗 市府下午公開說明 #柯文哲 #防疫記者會 #說明 #北市 #新增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 酸民進黨有人已去美國打完2劑 柯P對記者壞笑：妳、我知道就好 16:532021/07/28 政治 南韓否認籌辦第四次文金會 18:592021/07/28 財經 新莊宏匯廣場防疫升級 引進超萌消毒防疫機器人 17:362021/07/28 寶島 柯文哲稱疫苗護照 勢在必行 04:102021/07/28 地方新聞 南京疫情擴散 再新增6個中風險地區 17:282021/07/28 財經 台北台中米其林8月25日線上頒獎 首度新增「服務大獎」 11:372021/07/28 生活 柯宇綸嗆郭婞淳教練遭網友出征 臉書PO影片：行為ok不ok自己判斷 09:172021/07/28 娛樂 防疫情破口 蘆洲警針對汽車旅館、旅宿業規劃擴大臨檢 17:132021/07/28 社會 新北市公布2確診者足跡 都去過World Gym板橋雙十店 15:482021/07/28 生活 國防大學校長疑遭共諜接觸 張哲平：嚴守保密無不法言行 09:182021/07/28 政治 東京新增確診創新高 菅義偉：不會停辦東京奧運 13:182021/07/28 國際 政治熱門新聞 蔡英文挺高端完成意願登記後 網友反應曝光 - 政治 酸民進黨有人已去美國打完2劑 柯P對記者壞笑：妳、我知道就好 - 政治 看完陳時中最新民調 黃暐瀚爆綠營內幕 - 政治 「討厭民進黨」會再起嗎？郭正亮秒回這句 宅神嚇壞 - 政治 看到莊智淵遭遇王世堅嘆一句 王淺秋反酸：倒因為果 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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