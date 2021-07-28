闖進東京奧運桌球男單8強的「小林同學」林昀儒，27日下午遭遇斯洛維尼亞選手達高約爾基奇，林昀儒憑藉凌厲發球與回發功力，只花了25分鐘，最後以4比0直落四輕鬆獲勝闖進男單4強，4強對手將是東奧男單頭號種子，且是世界排名第1的中國大陸選手樊振東。

林昀儒第1局就展現壓制力，沒多久就取得8比3領先優勢，接著就取得10比4，更靠約爾基奇接發球出界，以11比1拿下首局；來到次局，林昀儒繼續展現優勢，一開始就打出6比0，幾乎不給約爾基奇機會，就以11比7連續拿到兩局。

眼見居於落後，約爾基奇明顯越打越急躁，也讓林昀儒有機可趁，到了第3局，林昀儒一開始就靠強力發球，取得誇張的8比0絕對領先，看來第3局幾乎提前入袋，林昀儒最後也以11比4輕鬆拿下，轉眼間就取得3比0聽牌優勢。

不過來到第4局，場上局面反而變成約爾基奇掌握，一開始就以4比2領先林昀儒，幸好林昀儒馬上回穩，追成5比5平手，接下來林昀儒更是連拿5分，取得5個賽末點，約爾基奇雖追回1分，林昀儒卻靠對手回球出界，順利晉級男單4強。

林昀儒跟接下來的男單4強對手樊振東生涯交手6次，樊振東取得5勝1敗絕對優勢，林昀儒唯一擊敗樊振東的比賽是在2019年馬來西亞鑽石賽，當時小林同學以4比1贏球，接著就看他是否可以重演2年前的贏球戲碼，漂亮闖進東奧桌球男單金牌戰。