台東縣內幼兒園及托嬰中心開放收托，不少家長都表示可以鬆一口氣，不必在工作、育兒間做出選擇。（蔡旻妤攝）

台東縣內幼兒園及托嬰中心開放收托，不少家長都表示可以鬆一口氣，不必在工作、育兒間做出選擇。（蔡旻妤攝）

台東縣幼兒園及托嬰中心27日開放收托，台東依中央規定建立分倉分流照顧機制，台東小海星托嬰中心主任黃春玉說，除了師生比降載，教學、用餐都採分流方式，消毒次數也提高，以提供幼童完善保護；不少家長表示，疫情期間必須兼顧家庭與工作，開放收托終於讓他們得以紓解壓力。據了解，開放首日全縣收送托率為62.5％。

不少家長說，日前孩子、工作兩頭燒，能將孩子送托，終於鬆了一口氣。黃春玉表示，配合衛福部防疫管理指引，中心收托20名嬰幼兒，托育人員師生比已由原1比5降載至1比4，不足部分採臨時人力補足，環境規畫部分，用餐採梅花座，小班、大班用餐也間隔半小時，教學活動環境也做出區隔，環境、玩具每日2次消毒；此外，家長及訪客等皆不得進入。

縣長饒慶鈴28日前往私立天仁幼兒園及小海星托嬰中心視察，瞭解園所復課後的防疫情形，包括量測體溫、分區與隔離空間、用餐管理、每日環境清消等防疫措施。她表示，台東是全國最早為高中職以下教職員工安排施打疫苗的縣市之一，縣內托嬰中心工作人員、幼兒園及課照中心教職員，高中職以下教職員、補教、安親業者皆施打疫苗完畢，就是希望提早做好準備，在警戒降級時如期順利開放。

據了解，台東已逾7月中旬為幼兒園及課照中心教職員目前施打率為90％，全縣私立幼兒園共有22所，已有18所開放孩子到校上課；而托育相關工作人員施打率已達100％。全縣核定收托數216人，送托數已達135人，送托率為62.5％。另7月初已針對縣內防疫人員及弱勢家庭有送托需求者，採專案許可制進行收托，使單親家庭、醫護警消及弱勢家庭無後顧之憂。