吸電子煙無法可管？台南市議員蔡筱薇28日總質詢時，針對電子煙入侵校園及稽查管理辦法表達嚴正訴求，呼籲台南市盡快修訂新興菸品管理自治條例，將電子煙、加熱煙等菸品全面納管。市長黃偉哲回應說，如果明年初或年中中央尚未立法，台南市會先制定自治條例，待中央立法確定後，再與中央配合。

蔡筱薇指出，電子煙等新興菸品進入校園的情況日趨嚴重，但無論是菸防法或戒菸教育實施辦法，目前都尚未納管電子煙，一旦學校抓到吸電子煙的學生，後續卻無法與抽紙菸者有相同的處理方式。

蔡筱薇還引述國民健康署的數據，指近5年間在國、高中吸電子煙的學生，已從3.3萬人增加到5.1萬人，成長高達54％，在在顯示解決電子煙入侵校園已刻不容緩。

蔡筱薇表示，電子煙的來源取得容易，目前6都可掌握的有192家店，但透過Google資訊粗估全台已有300至400家，還不包括隱身在Facebook、蝦皮等網路賣家。萬一青少年遇到不肖煙油賣家，在煙油中摻入各種非法物質，例如大麻油等新興毒品，造成的健康傷害將更大。

蔡筱薇分析，部分電子煙店家的營業登記項目並不是「菸酒零售業」，大多登記為「日常雜貨」、「資訊軟體」，甚至「電子材料」等；同時，各種名目的商業登記，也造成相關單位的稽查不便。

「中央無共識，地方應自行處理」，蔡筱薇強調，多數縣市已陸續針對電子煙品訂出自治條例納管，但台南市至今仍無法可管，面對這種現象市府應盡速制定相關法規。

市府教育局長鄭新輝表示，已將電子煙納入校規，嚴禁教職員工生攜帶與吸食，吸電子菸會記過考核。

市府法制處也說，如果法規僅研議青少年不可吸電子煙，恐將造成其他族群可以吸的印象，法規審查委員會將審慎研議兩全其美的辦法。

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