郭靜與蔡旻佑有對手戲。果陀劇場提供

楊奇煜手術後首度演出。果陀劇場提供

演員群為演出排練。果陀劇場提供

劇中精采舞群。果陀劇場提供

劇場人準備好了，抗疫不抗藝。果陀劇場今表示，8月7日將首度推出音樂劇《生命中最美好的5分鐘》全球直播演出，不同於錄播形式，此次演出將前進國家戲劇院，不僅原汁原味呈現，並動員演、工作人員近百人的參與，當天零時差的實況直播，讓觀眾感受最貼近現場的藝術饗宴。

果陀劇場創團導演暨藝術總監梁志民表示，「這次直播演出跟以往很不同，希望能讓觀眾居家防疫期間，用比起錄播更親近方式，與我們一起欣賞音樂劇的美好，也希望能開啟劇場演出的另一種可能。」

《生命中最美好的5分鐘》今年3月於臺北首演、臺南高雄巡演後佳評如潮，原臺中場、桃園場、臺北加演場受疫情影響，目前已延期演出。郭靜得知要線上演出十分驚喜，這也是她演藝生涯首次登上臺灣藝術殿堂─國家戲劇院。

她表示，「原本演出延到明年，沒想到現在這麼快就有機會與大家見面，而且是要到國家戲劇院，先前都只在那看過表演，站在舞臺上是第一次，真的覺得十分開心榮幸」。

距離上次演出已2個多月，她笑稱「差點跟臺詞變不熟了，根本是搶救臺詞大作戰，要好好上緊發條加把勁，雖然之前有演唱會直播的經驗，但演唱會跟音樂劇表演形式完全不同，音樂劇要唱要跳要演，這次直播演出真的是全新挑戰很緊張！」

2個月的居家防疫期間，男主角之一楊奇煜先前因韌帶受傷，曾一度拄拐杖出演，6月初完成手術，除了在家復健就是樂當奶爸陪兒子Mujo，「這2個月天天陪著兒子，看兒子一天天長大，真的很幸福」。

對緊接而來的音樂劇直播場，跟觀眾在現場觀看的視角不太一樣，透過鏡頭將放大呈現在螢幕上，楊奇煜透露「為了將最好的演出帶給大家，一定努力復健」。

果陀劇場昨（27日） 啟動排練，安排全體演工作人員進行核酸檢測，楊奇煜進行首次PCR檢測，笑稱簡直戳到靈魂深處，籲粉絲8／7不見不散。暌違2個月，全體演員再次聚首排練，大家都表示興奮，終於開工了，排練過程中，演員們不斷切磋對戲，將自身狀態調整到最佳狀態。

「喜劇天王」唐從聖演出過無數部舞臺劇，但此次是他首次挑戰「線上直播」舞臺劇，「對演員來說，線上直播要克服的最大挑戰是少了觀眾即時回饋。以往在現場演出，觀眾的笑聲、哭聲、讚嘆聲都是非常直接的呈現，但線上直播可以容納的觀眾是超出現場演出好幾倍，可以演給數千數萬名螢幕前的觀眾看，想必是十分特別的經驗，我也十分期待」。

男主角之一的蔡旻佑表示，「透過攝影鏡頭直播，想必演出細節會更特寫，這和現場演出的演出方式相當不同，所以這幾天重新把劇本中所有的細節、潛台詞、舞蹈動作、走位...等，都理解得更透徹，希望角色能更內化、外部表情和肢體能在直播中呈現得更精準。」

《生命中最美好的5分鐘》線上直播場是果陀劇場創團33年來，首次以現場直播形式演出，創團導演暨藝術總監梁志民表示「這次演出最大挑戰是『鏡位的呈現』，與以往現場演出不同，直播是透過螢幕將演出呈現在觀眾眼前，所有鏡位設計極為重要。導播在排練時就會參與，我們也會每個鏡位仔細討論，為的就是讓螢幕前的觀眾可以看到最美好的戲劇演出」。

自五月起配合中央防疫建議，果陀劇場已取消及延期共25場，受影響之演出包括《ART》、《生命中最美好的5分鐘》、《阿不拉桑の太太》，總票房損失已超過2000萬。果陀劇場表示，雖因應去年的防疫經驗，立刻快速應變採取延期演出的措施，但對幾乎百分之90收入源自於票房的藝文團體而言，無法演出無疑是沉重的打擊。

這次驚喜推出音樂劇《生命中最美好的5分鐘》全球直播演出，希望能在疫情之下，與全球觀眾線上相聚，分享最溫暖的陪伴及力量，可以共度這艱辛的時刻，並期待劇場大幕重啟之日，在劇場一起歡笑一起落淚。8月7日晚間19：30《生命中最美好的5分鐘》全球唯一線上直播場，購票可洽KKTIX。觀眾購票後，KKTIX將提供虛擬場館連結，於演出時間內進到虛擬場館就可觀看。