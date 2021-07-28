視訊2.0廠商、民眾皆於原處進行遠端視訊面試情形。（台中市政府提供）

全國疫情警戒降為二級求職的民眾該注意了！台中市政府勞工局為協助畢業生與就業市場接軌，配合防疫措施，全國首創「視訊徵才2.0」，海線首場將於8月13、14日上午10時至下午3時進行全視訊面試；集結大甲幼獅工業區、關連工業區及台中港科技產業園區，網羅23家優質廠商，含括電動車、離岸風電等產業，提供逾1027個職缺，歡迎求職、轉職及社會新鮮人即日起至8月9日踴躍線上報名參加。

勞工局長張大春說，台中市為電動車相關產業群聚城市，聚集許多電動車材料技術及關鍵零組件廠商，此次活動特別邀請即將在台中港園區打造電動車智慧生產基地的車王電子參加徵才活動，期吸引相關技能求職者投入電動車產業，進而帶動台中發展綠色交通。

張大春說，市府致力推動綠能政策，位於台中港方圓3公里為離岸風電產業園區，是風力發電機的零組件及配件主要作業基地，此次活動力邀「亞太唯一離岸葉片製造商」天力離岸風電科技，釋出150個薪資達4萬元以上的工作機會，不限學經歷的職缺也有534個，占總工作機會的5成以上。

台中市就業服務處表示，去年率先六都首創辦理視訊徵才活動列車，網羅80家企業加入視訊就業台中隊行列，未來視廠商產業現況及個別招募需求，將持續推廣數位徵才，欲參加此次視訊面試徵才的求職民眾，只需要遵循「線上報名 」、「下載軟體」、「登入面試」3步驟即可在家安心找工作，民眾也可善加運用「安穩僱用計畫」，如符合資格者，政府補助勞工就業獎勵津貼，就業滿2個月，發給1萬元，最高金額2萬元。

台中市就服處強調，為鼓勵青年積極尋職及穩定就業，就服處推出青年就業大禮包-青年就業金安薪包括「跨域補助金」、「短期職場適應金」、「上工就業獎勵金」及「即時就業獎勵金」等好康補助，也提供就業促進的適性診斷、履歷健診、面試指導、視訊面試課程、影音履歷講座等超值服務，相關資訊可洽台中市就業服務處各就業服務站（台）諮詢。