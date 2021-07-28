華為雖然受到美國政府聯合多國政府禁用基地台影響，然而中國已是全球最大5G市場，在中國龐大內需市場支持與華為的價格優勢下，市調機構TrendForce表示，華為仍以30%市占率成為全球基地台設備商冠軍，今年中國與歐洲電信設備商仍占據全球逾70%市占率，愛立信、諾基亞市占率分別以23%、20%屈居第二、三名，三大電信設備商合計市占率為73%。

TrendForce表示，遠距辦公與教學刺激網路流量負載率大幅提升，全球整體網路平均流量在防疫期間上升逾40%，另外，伴隨各國5G商用需求提升，根據全球行動通訊供應商協會（GSA）公告，目前已發布逾800款適用於消費與企業的5G產品，以支援更加高速便捷的連網服務與多元應用，上述皆成為推升5G基地台需求量的增加。

受到中美貿易摩擦影響，華為及中國三大電信業者被美國政府列為禁止投資往來的相關企業，且美國聯邦通訊委員會於2021年7月表決19億美元補助計畫，以協助美國廠商汰換華為與中興等被視作有疑慮的通訊設備，致使兩家業者無法獲得美國射頻前端元件大廠供應的關鍵零組件，故使華為基地台建設轉以中國內需市場為主。

不過，根據TrendForce研究數據指出，截至2020年底，中國5G網路用戶已逾1.6億戶，約占全球5G用戶總數89%；至2021年7月，中國三大電信業者已於中國建設91.6萬個5G基地台，合計占全球70%，成為支撐華為5G基地台業務的關鍵。

另外，第四名的三星因價格較低且商轉有成，今年市占率上升至12.5%，三星不僅向韓國三大電信業者提供基地台，同時也是華為之外，少數能夠提供毫米波基地台的供應商，與美國電信業者AT&T、Sprint、Verizon、日本NTT DoCoMo簽署基地台供應契約。而日本NEC亦首次接獲海外5G基地台訂單，與英國電信業者Vodafone合作，而日本富士通亦為英國政府潛在5G設備替代供應商。