謝姓男子今年4月持辣椒水、鐵棍在士林地檢署大門口，趁68歲王姓婦人、郭姓律師進入偵查大樓，攻擊王婦後濺血，隨後自行逃往蘭雅派出所自首，士林地院審結，認為郭男曾入監服刑，再度犯案顯見對刑罰的反應能力薄弱，但因符合自首條件，先加後減後，依傷害罪判處徒刑7月，可上訴。

26歲謝男，曾因賭博、妨害自由、槍砲等罪入監服刑，2019年3月假釋出獄，今年4月19日上午10點43分，持鐵棍毆傷王婦，導致左側脛骨骨折，左眼被辣椒水灼傷，經送醫救治後至今尚未痊癒。

謝男犯案後，就近到中山北路的蘭雅派出所自首，並拿出辣椒水、鐵棍，坦承臨時起意，但檢警依數位鑑識，還原謝男手機，發現有王婦本人、當天乘坐轎車的照片，但謝男堅不吐實，不願說出其他共犯是誰。

法院審決，謝男與王婦素不相識，竟無視法紀，在士林地檢署偵查大樓門口毆傷王婦，犯後雖坦仍犯行，但對動機卻避重就輕，迄今未吐實，王婦因不知何故遭毆而惶惶不安，不想與謝男和解，並建請法院從重量刑。

判決指出，謝男依累犯規定加重其刑，符合自首減刑條件，依法先加後減，判處徒刑7月。