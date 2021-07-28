將供台積電2奈米擴廠之用的「新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建計畫」今天首度闖關環評大會，竹科管理局表示，開發總面積達89.84公頃，預計土地取得完成後動工，總工期約60個月，會中委員關心植栽種植，最後並無太多意見，通過環評大會。

開發單位提及，扣除生活用水，預計2030年即可100％使用再生水，針對市政再生水部分，進駐廠商以自行使用為優先；若再生水廠鄰近的廠商有使用再生水意願，在節省能源考量下，也可考慮以換水機制進行；預估保留、移補植新增1621株喬木、區外新種植1萬5000株，預估每年可減碳249噸。

科技部次長陳宗權表示，為穩固半導體領先地位，科技部會站在主管機關如開發單位在環境影響最小上努力；經濟部次長林全能說，許多民眾對本案開發關心的是如何處理資源利用，經濟部會讓能源與水得到最大的效率使用。

有環委認為，區內種植的部分應明定養護計畫、聘用病蟲害專職人員，區外的種植則應明定種植區域；開發單位說，不僅會與桃園、新竹、苗栗等縣市合作種植行道樹或公園植樹，也會在台中、台南等地植樹，預計會在未來10年投入CSR資源在裡面。

最後並無太多意見，新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建計畫」今天順利通過環評大會。