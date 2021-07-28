五月天阿信推出全新創作單曲〈青空未來〉。（相信音樂提供)

五月天領軍的「超犀利趴」今年因疫情停辦，但阿信沒忘了送上驚喜，他推出全新詞曲創作〈青空未來〉，他說：「在2021年好像還沒很快回到之前的模樣，在這之前還有很多需要忍耐、壓抑、限制，想藉由這首作品，能讓大家抬頭看看蔚藍天空，以更寬廣的心境面對一切，並希望可以很快跟大家見面。」

阿信繼〈一半人生〉後，時隔2年再度以個人身份推出全新單曲〈青空未來〉，以青春為題，訴說青春的樣子是情竇初開的心跳聲、是在球場上盡情揮灑汗水、是放學後在河堤吃著冰淇淋分享心事，是聽一首新歌證明自己沒老。

他日前在社群發文：「說一首最近聽的歌名，證明你還沒老」，賣弄關子自問自答「你還沒聽到的我寫的新歌」，暗示新歌即將釋出，早讓歌迷期待破表。

〈青空未來〉同時也是陳正道執導，吳磊、張子楓領銜主演的電影《盛夏未來》主題曲。早在2006年陳正道執導的《盛夏光年》，便邀請阿信作詞、作曲電影同名主題曲，入圍了金馬獎最佳原創電影歌曲，電影《盛夏未來》承襲電影《盛夏光年》的青春無畏，也延續了阿信與導演15年的情緣。〈青空未來〉今（28日）晚上18：00數位上架，同時MV也於相信音樂頻道首播。