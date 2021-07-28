5年前里約奧運，中國代表團跳水「夢幻隊伍」斬獲7面金牌，距離包攬全部金牌，只差最後一面──男子雙人3米跳板。當時決賽，秦凱／曹緣僅以443.70分獲得銅牌，30歲秦凱淚灑賽場，隱憾退役。如今，一對新組合謝思埸／王宗源28日來到東京奧運3米板前──以467.82分穩健拿下金牌，美國隊拿下銀牌，德國隊獲得銅牌。

澎湃新聞報導，對於19歲王宗源來說，這一天可能只是他職業生涯新的一站，但對於25歲謝思埸而言，這一天已等了整整5年。 「跳水虐我千百遍，我還待它如初戀」。

備戰奧運期間，當其他跳水運動員在晚上7點結束訓練時，謝思埸卻沒有離開。經歷過兩次腳踝骨折的他，每天都需要單獨進行兩個小時的腳踝治療。

久病成醫，醫務室裡各種型號的繃帶與膠布已經被謝思埸研究得很通透了。每場訓練賽前，他都會纏上厚厚繃帶，然後再不斷啟動腳踝。

「跳水虐我千百遍，我還待它如初戀。」謝思埸說出這句話時，忍不住噗嗤地笑出了聲。這是他對跳水的表白，也是對腳踝的無奈。

如果一切順利，他本可以閃耀里約的賽場，但受傷的腳踝，成了謝思埸的阿基里斯腱，將他原本的奧運首秀推遲了5年。

2014年初，謝思埸因腳腕骨折接受手術，腳上多了兩根鋼釘和一根鉚釘，當時醫生囑咐他不能再練跳水了。

「這樣的結果一度讓我彷徨失措，陷入低迷，但是我感受到自己內心對於跳水的熱愛依舊熾熱、對於實現夢想的渴望依舊強烈。「謝思埸這樣回憶當時的狀態。

術後半年多，他回到了熟悉的跳水館，並因為傷病從跳臺轉項到了跳板。但傷病並沒有阻擋謝思埸前進的道路──2015年世錦賽，年僅19歲的謝思埸以485.50的歷史最高分在男子1米板項目上驚豔奪冠。

造化弄人的是，當他積極備戰2016年里約奧運會，腳傷再次復發。謝思埸不得不進行第二次手術，從而錯失了參加奧運會的機會。

他這樣形容自己的腳踝：「它就是長在你身上的一部分，然後你又有還沒完成的使命，所以你必須帶著它一起去堅持下去，把這個疼痛一起吞到自己肚子裡，並把它消化掉。」

對抗傷病的過程是漫長的，直到2017年謝思埸才重新站在世界賽場上，並開啟了一系列的冠軍模式──2年多的時間裡，他獲得了五個世界冠軍頭銜。

正當謝思埸躊躇滿志時，命運又跟他開起了玩笑──2019年底，腰部新傷和左腳的老傷一齊向他襲來，再加上東京奧運宣布延期，謝思埸的眼前充滿了混沌與迷茫。

「就是你在水上，會突然有一個意識問自己幹嘛要這樣？幹嘛要每天堅持下去？但是，你看到頭頂上的那個國旗，你很自然的會義無反顧地接著跳下一個動作。」 奧運延期，新的組合

如果東京奧運沒有延期，站在謝思埸身旁的或許還會是老將曹緣。