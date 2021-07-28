科技股掉漆，美股連5紅止步，國際股市同步重挫，台股今日跟著跳水，指數不到9點半就摜破季線及萬七大關，低探16893點、重摔376點，逼近半年線16789點，盤面上群龍無首，權值大咖台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、陽明（2609）、富邦金（2881）、國泰金(2882)等同步落海，中小型股為主的櫃買指數也開低重挫，摜破月線關卡，尾盤在買盤拉抬台積電及航運股下跌幅漸收斂，終場加權指數下跌134.65點，收在17135.22點，保住萬七城門，成交值縮至5554.84億元。今日外資(不含外資自營商)賣超220.1501億元，投信賣超12.7537億元，自營商賣超5.9938億元，三大法人賣超238.89億元。

蘋果周二盤後公布會計年度Q3財報，整體營收與獲利寫下史上最佳成績，惟晶片荒波及iPhone，蘋果警示成長恐放緩，嚇得蘋果派臉色鐵青，台積電（2330）今低探573元後擺尾收低1元，鴻海（2317）、廣達（2382）、和碩（4938）、鴻準（2354）等同步收黑，拖累權值股國巨（2327）、聯電（2303）、日月光投控（3711）等跟進下挫，IC設計族群在聯發科（2454）重挫5%失守900關領跌下成重災區，鈺創（5351）、新唐（4919）、富鼎（8261）、安國（8054）、智原（3035）、敦泰（3545）等跌停倒地不起。面板雙虎友達（2409）、群創（3481）獲買盤拉抬翻紅走揚逾2%，表現相對搶眼。

航海王力爭上游扮撐盤護衛隊，貨櫃三雄萬海（2615）在外資買超加持下逆風攻上漲停，長榮（2603）拉尾收高近4%，帶動志信（2611）、四維航（5608）、裕民（2606）逆流而上，榮運（2607）、台驊投控（2636）、中櫃（2613）則後繼無力倒退嚕；陽明（2609）陷入再度關禁閉利空一度殺跌停，表現相對弱勢。鋼鐵股在中鋼（2002）坐鎮領軍下相對有撐，中鴻（2014）、允強（2034）、彰源（2030）、運錩（2069）、春雨（2012）等同步收紅。疫苗股在總統蔡英文及副總統賴清德分別宣布登記施打高端及聯亞疫苗激勵下士氣大振，高端（6547）、聯亞藥（6562）同步勁揚，基亞（3176）、云辰（2390）雨露均霑展笑顏。

大陸加強監管力道，引發陸港股及美股中概股殺聲隆隆，衝擊亞股多頭信心，加上蘋果27日盤後公布財報，上季度營收與獲利雙優預期，但預告本季度營收成長趨緩，同時美國聯準會（Fed）也將在本周宣布貨幣政策，在利空陰霾籠罩下，台股今日失守季線關卡，外資今日賣超220.15億元，連3日賣超439.35億元，本月來累計賣超1238.68億元。台股自15日高點18034點回落至今日收盤17135點，短短9個交易日閃跌近900點，今年以來二度跌破季線，上次跌破是5月股災，自4月29日起僅花11個交易日就崩跌2549點，後續指數共計花費40個交易日才重返起跌位置。隨第二季財報公布高峰期到來，預期個股獲利面沒有太大疑慮，當前只有短線乖離過大問題需要解決，操作上宜謹慎因應。

至於大陸監管方面，因政治因素影響股價通常來得急又快，且台股與陸股連動性相對美股較低，當恐慌情緒過去，預期大盤將能順利止穩。分析師表示，台股短線由18000點高點拉回，已經跌落季線17200支撐，代表整理時間要拖得長一點，短線不宜追價漲幅過大個股，電子股資金比重已重回5成以上，下半年應可樂觀看待。後續若電子類股指數守穩季線，有利中小型股及中低價等強勢股輪漲，選股留意IC設計族群、設備股、5G相關、IC載板、PCB、車用電子相關、導線架及LED等次產業個股輪漲。