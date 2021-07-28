國內疫情三級警戒自7月27日起全國調降為二級警戒，但休閒娛樂業仍不開放營業，歸仁警分局為避免休閒娛樂業者偷偷復業，降級首日晚間規畫擴大臨檢，針對轄區休閒娛樂場所33處及3處汽車旅館臨檢，在仁德區1家汽車旅館查獲3名男子毒品趴，也查獲1家養生館復業違反防疫規定，依毒品罪嫌、違反傳染病防治法送衛生局裁罰。
歸仁警分局為防止休閒娛樂業者利用疫情警戒調降二級時偷偷復業，遂於降級首日，針對轄內按摩養生館、小吃部、電子遊藝場及曾遭查獲施用毒品之汽車旅館實施強力臨檢，警方於仁德區一家復業的養生館內查獲違反防疫規定（未實聯制及未保持社交距離等），警方當場蒐證後，將移送衛生局裁處；另臨檢仁德區一家汽車旅館時，於房間內發現有3人在辦毒趴，當場查獲毒品、G水等物，調查後移送台南地檢署。
歸仁分局長洪頂力表示，目前疫情雖趨緩，防疫警戒等級調降為二級，對於得復業場所仍應遵守防疫指引，希望民眾或業者不要因降級鬆懈防疫，而未開放之休閒娛樂業營業，歸仁警分局仍會持續實施臨檢查察，杜絕防疫破口。
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