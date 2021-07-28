近日台灣疫苗施打率快速上升，不少民眾會吃藥緩解副作用，一名女大生打完AZ接連吞了6顆普拿疼止痛。對此，家醫科醫師許書華發文表示，普拿疼是由「乙醯胺酚」組成，具有止痛和退燒的功能，是許多人家中的常備藥，但民眾服用需注意劑量，一般成人建議每日最多不超過4000毫克，若不小心過量，恐出現噁心、嘔吐和食慾不振等症狀，甚至還可能讓肝臟受損。

許書華昨在臉書發文說，最近許多人問的普拿疼，其實是「乙醯胺酚」這個止痛退燒成分。雖然這是許多人家中的常備藥，但服用過多的「乙醯胺酚」會造成肝臟損傷，甚至重症及死亡。一般健康的成人建議每天最大劑量不超過4000毫克。最安全的是服用需要的劑量即可，並盡可能每天不要超過3000毫克，尤其是平常就頻繁使用的人。

女大生打AZ狂吞6顆普拿疼，醫師分享每日安全劑量。（圖／翻攝自許書華臉書）

許書華也整理出6個重點提醒民眾注意，首先自行購買非處方咳嗽、感冒或止痛藥的時候，請務必查看成分是否含乙醯胺酚（acetaminophen），並注意劑量是多少？一般常見劑量為325、500或650毫克，服用500或650毫克劑量時要格外小心。

許書華指出，該藥物不應與其他含有乙醯胺酚成分的藥品同時使用，因為可能會造成劑量過高問題。而服藥時也不應飲酒或併服含酒精的飲料，避免加重藥品的肝毒性；另外也要特別注意中毒症狀，過量服用藥物恐讓肝臟損傷，且可能出現噁心、嘔吐和食慾不振，右上腹部疼痛，嚴重中毒時，皮膚可能會變黃及感到倦怠。

許書華也提醒，接種新冠疫苗之前，並不用先吃藥，等到打完出現發燒症狀以後再吃即可。她並整理出普拿疼的安全使用劑量，乙醯胺酚劑量325毫克，24小時內不宜吃超過12顆（3900毫克）；劑量500毫克，24小時內則不宜超過8顆（4000毫克）；650毫克則不宜超過6顆。