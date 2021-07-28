究竟蘋果（Apple）備受矚目的iPhone 13(暫定名稱）會以怎樣的形式發表呢？預測蘋果新品頗有一套的財經外媒記者Mark Gurman在個人電子報中點出，因員工返回辦公現場的時間點延誤，因此推測iPhone 13的發表會預計仍將以線上方式舉行。

由於先前美國的疫情因為疫情較為趨緩，蘋果原本宣布9月起要員工每週回到辦公室上班至少三天，但受到不少員工反彈。因為美國地區近期疫情再度變嚴重，蘋果已經表示員工返回辦公室上班的規劃，預計延後一個月（10月）才執行。

針對蘋果下一場發表會，也就是iPhone 13系列預計登場的場合，Mark Gurman指出，若是蘋果能夠讓員工在9月恢復正常辦公的情況，那麼iPhone 13的發表會以實體方式舉行，就有機會成真。但從目前情況來說，這一場秋季發表會以線上形式舉行的可能性更高。

如果預測成真，這將是蘋果連續第二年以線上形式來發表iPhone系列新手機。不同於2020年的是，蘋果當年先在九月份發表Apple Watch Series 6以及全新的iPad產品，直到十月份才發表iPhone 12全系列；但今年預計蘋果預計會在9月份，也就是往年發表新一代iPhone的時間點，就此來看，果粉不需要等候太久，就將迎來iPhone 13全系列新機！