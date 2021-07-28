航基站調查官徐宿良涉嫌監守自盜毒品案，調查局查出徐員自100年至108年掉包毒品，但去年爆發6.5公斤安毒案，6.5公斤毒品目前仍下落不明，檢調仍在追查中。

調查局航基站遺失大批毒品，局長呂文忠致歉。

調查局長吕文忠說，徐員與楊姓，張姓共犯是因工作關係認識。徐因掉包毒品獲取不法利益，雖有兩部賓士，卻開馬自達上下班。

另徐員因欠債被扣薪，卻故意被扣薪，不還錢，以掩飾勾結犯行。