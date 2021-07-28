航基站調查官監守自盜案 6.5公斤毒品仍下落不明 15:372021/07/28 中時新聞網 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 航基站調查官徐宿良涉嫌監守自盜毒品案，6.5公斤毒品目前仍下落不明，桃園地檢仍在追查中。（圖／中時資料庫） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 航基站調查官徐宿良涉嫌監守自盜毒品案，調查局查出徐員自100年至108年掉包毒品，但去年爆發6.5公斤安毒案，6.5公斤毒品目前仍下落不明，檢調仍在追查中。 調查局航基站遺失大批毒品，局長呂文忠致歉。 訂閱影音： 中時新聞網 調查局長吕文忠說，徐員與楊姓，張姓共犯是因工作關係認識。徐因掉包毒品獲取不法利益，雖有兩部賓士，卻開馬自達上下班。 另徐員因欠債被扣薪，卻故意被扣薪，不還錢，以掩飾勾結犯行。 「打AZ會血栓才丟給台灣」日議員驚世言論瘋傳背後真相曝光 人妻扮性感小賊外遇小王爽喊「GG好忙」 夫崩潰看對話提告 #調查官 #監守自盜 #賣毒 #呂文忠 #強調 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上百名府院與軍方高層政要LINE疑似遭駭 國安會介入調查 10:552021/07/28 科技 疫情警戒期間 桃園警防疫不忘治安 表現亮眼 08:472021/07/28 社會 毒梟利誘華儲內鬼 走私10億K毒原料 04:102021/07/28 社會新聞 大陸地產商恒大傳涉不正當競爭遭調查 18:572021/07/28 財經 政院APEC女性建設人才研討會 鼓勵女性進入建設領域 17:402021/07/28 財經 未婚妻與外送員一夜情被抓包 他PO文公審小王下場慘了 10:522021/07/28 社會 偷天換日調包毒品 調查官掛勾毒梟獲利1.7億元 14:532021/07/28 社會 大陸27日新增本土確診病例55例 江蘇48例、張家界成熱點 11:032021/07/28 兩岸 高福從青島碼頭工感染新冠 研究冷鏈傳播病毒可能性與保護 16:002021/07/28 兩岸 防疫期間加強治安 警政署抓首惡、斷金流瓦解惡勢力 14:172021/07/28 政治 防疫期間加強治安 警政署抓首惡、斷金流瓦解惡勢力 15:432021/07/28 社會 陸股暴跌兩日 官媒集體發聲護盤：A股不具系統風險 11:102021/07/28 財經 才剛降級就急開趴 台南歸仁警臨檢逮3人 15:282021/07/28 社會 社會熱門新聞 太離奇 機車突「翹孤輪」後懸掛空中 情侶慘摔畫面曝光 - 社會 奧運金牌拿2000萬元！律師算盤一打 「這樣領」等於終身俸 - 社會 調查官監守自盜賣毒1.7億 局長呂文忠向國人致歉：願負責任 - 社會 國防大學校長張哲平上將疑涉共諜案 北檢：依國安法偵辦 - 社會 「打AZ會血栓才丟給台灣」日議員驚世言論瘋傳真相曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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